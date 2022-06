Schon über 4000 Mitglieder : Alpenverein gründet Landesverband im Saarland

Saarbrücken Im Saarland gibt es seit kurzem einen eigenen Landesverband des Deutschen Alpenvereins. Am Samstag, 25. Juni, stellt er seine Arbeit und verschiedene Sportarten vor.

Es sei an der Zeit gewesen, einen eigenen Landesverband zu gründen, teilt er Verband mit. Hintergrund sei unter anderem, dass die Sportarten Skibergsteigen und Klettern inzwischen olympische Disziplinen sind. Durch den Verband sollen Sektionen im Saarland auch strukturell gestärkt werden, außerdem soll er Schnittstelle für die örtlichen Vereine und den Bundesverband sein.

Die Vereine und Sektionen, die Mitglieder des DAV sind, bieten unter anderem Trainings in verschiedenen bergsteigerischen Formen an, aber auch in Klettern, Mountainbiken und Geocachen.