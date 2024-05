Volleyball Deutschlands bester Nachwuchs schlägt auf

Zwei Mal war der TV Holz bereits Gastgeber für deutsche Meisterschaften im Volleyball-Nachwuchsbereich. 2018 und 2023 durfte der Club die nationalen Titelkämpfe in der weiblichen Altersstufe U 18 ausrichten. Nun erfährt er eine Steigerung. „Die U 18-Turniere waren attraktive und wichtige Veranstaltungen. Eine deutsche U 20-Meisterschaft, wie wir sie jetzt haben, ist aber nochmal ein ganz anderes Level“, sagt Steven Weber, der Geschäftsführer des TV Holz, zu den Titelkämpfen an diesem Wochenende am Sportcampus in Saarbrücken. Er erklärt: „Viele Mannschaften treten mit Spielerinnen an, die bereits an das Tor zur Bundesliga klopfen und in deutschen Jugend-Nationalmannschaften schon ihre Visitenkarte abgegeben haben.“