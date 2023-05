Glasfaserausbau Schnelles Internet erst im November für die meisten Grundschulen – Nachfragebündelung in Dudweiler verlängert

Der Beschlussvorlage des Ausschusss ist zu entnehmen, dass bis zum 30. Juni folgende Grundschulen in der Landeshauptstadt angeschlossen sein sollen: Die Neue Schule in Burbach, die Grundschulen Rodenhof, Am Ordensgut, Hohe Wacht und Wallenbaum sowie die Max-Ophüls-Dependance am Homburg. Bis zum Beginn des neuen Schuljahres am 4. September verspricht die Deutsche Glasfaster weitere 14 Standorte angeschlossen zu haben, zehn davon in der Landeshauptstadt: die Grundschulen Folsterhöhe, Altenkessel, Dudweiler Süd und Albert-Schweitzer Grundschule, die Turmschule, die Grundschulen Füllengarten, St. Arnual, Weyersberg, Klarenthal und die Europäische Schule in Malstatt. Bis nach den Herbstferien warten müssen die Grundschulen Rußhütte, Gersweiler, Scheidt, Am Geisberg, Bübingen/Güdingen, Eschberg, Wickersberg, Rastpfuhl und die Wiedheckschule.