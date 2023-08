Baustelle am Bahnhof Millionen-Investition macht Bahnhof Bübingen barrierefrei

Zur Baustellenbesichtigung kam am Montag auch Oliver Luksic, der parlamentarische Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium. Er lobte die schnelle und unbürokratische Umsetzung des Umbaus in Bübingen, was man aber bei der nächsten Baustelle in Güdingen nicht erwarten könne. Dort müsse der Mittelbahnsteig entfernt werden, was erheblich höhere Anforderungen an das Genehmigungsverfahren stelle. Güdingen werde daher „länger dauern“, sagte Luksic, ohne dies zu präzisieren. Vornhusen nutzte die Gelegenheit und bat den Bundespolitiker um mehr Unterstützung bei der Sanierung von Bahnhöfen. Große Bahnhöfe mit „Empfangsgebäuden“ würden bei Sanierungen vom Bund nicht bezuschusst. Da es sich aber vielfach um denkmalgeschützte Objekte handele, sei das von der Bahn allein nicht zu bewältigen.