Deutsche Bahn wechselt Schienen aus : Arbeiten im Bahnhof Brebach

Brebach In den Nächten von Montag, 26. Oktober, auf Dienstag, 27. Oktober, und von Dienstag auf Mittwoch, 28. Oktober, wechselt die Deutsche Bahn Schienen im Bahnhof Brebach aus. Die Bauarbeiten beginnen um 0 Uhr und enden gegen 4 Uhr.

Bei der Saarbahn-Linie S1 muss ab 0 Uhr mit Verspätungen von bis zu 15 Minuten gerechnet werden. Aufgrund der Arbeiten ändert sich in diesen beiden Nächten die Ein- und Ausstiegsseite in Kleinblittersdorf, Bübingen, Güdingen, Brebach und am Römerkastell in Fahrtrichtung Saarbrücken, teilt die Deutsche Bahn weiter mit.