Seilbahn, Gastronomie und eine neue Attraktion Saisonstart im Deutsch-Französischen Garten mit neuer Attraktion in letzter Minute

Update | Saarbrücken · Bis Mittwochnachmittag sah es noch nicht so aus, als könnte die Bahn auf Rädern als Ersatz für die Kleinbahn auf Schienen am Sonntag zum Saisonstart im DFG fahren. Die Ämter wussten lange nicht, wer für deren Genehmigung zuständig ist. Jetzt hat die Stadtverwaltung doch noch die Kurve gekriegt. Was Besucher sonst alles zum Saisonstart im Deutsch-Französischen Garten erwartet.

28.03.2024 , 11:03 Uhr