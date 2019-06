Sammelleidenschaft : Oldtimer-Treff begeistert in Saarbrücken

Saarbrücken Freunde alter Automobile stellten erstmals ihre Schmuckstücke im Deutsch-Französischen Garten zur Schau.

Rund 800 Oldtimer von beiden Seiten der Grenze standen am Sonntag im Deutsch-Französischen Garten. Was als Treffen des British Roadster Clubs Saar begonnen hatte, wuchs zu einer Interessengemeinschaft aus mittlerweile vier deutschen und vier französischen Oldtimervereinen. „In den vergangenen Jahren fand das Oldtimertreffen immer auf den Vorplatz des Staatstheaters oder am Schloss statt“, sagte Organisator Bernd Sinnwell. „Der Platz war dort immer sehr begrenzt, deshalb freuen wir uns sehr, dass wir für unser erstes grenzüberschreitendes Oldtimertreffen nun von der Innenstadt in den Deutsch-Französischen-Garten wechseln konnten“, sagte Sinnwell weiter. Auch Petra Teickner, die mit ihrem Mann Wilfried teilnahm, gefällt der neue Veranstaltungsort. „Man hat Platz, das Flair ist ganz anders als in der Innenstadt, und die Location passt einfach zu den wunderschönen Autos“, sagte die Fünfziger-Jahre-Liebhaberin.