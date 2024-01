Mit Pantomime Jomi Ex-Regierungschefin AKK warnt bei erster Deutsch-Französische Bürgermatinee vor Rechtsextremismus

Bei der ersten deutsch-französischen Bürgermatinee auf Schloss Halberg in Saarbrücken hat Ex-Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) am Samstag die Menschen beider Nationen zum gemeinsamen Einhalt von Rechtspopulismus und Rechtsextremismus aufgerufen. "Die Saat ist immer noch da und gerade wieder dabei aufzugehen", warnte sie am Holocaust-Gedenktag vor den rund hundert Gästen der von der Deutsch-Französischen Gesellschaft organisierten Veranstaltung. Mit Blick auf die kriegerischen Auseinandersetzungen in der Ukraine und im Gazastreifen verwies die frühere Saar-Regierungschefin und Ex-Bundesministerin auf die deutsch-französische Historie: "Es gibt noch das Wunder Versöhnung", sagte sie.