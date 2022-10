Gastbeitrag Dr. Bruno von Lutz, Direktor des Deutsch-Amerikanischen Instituts in Saarbrücken : Zeitenwende für Joe Biden?

Foto: dpa/Susan Walsh

Saarbrücken Am 8. November stehen in den USA die Zwischenwahlen an. Dann wird ein neuer Kongress gewählt. Dr. Bruno von Lutz, Direktor des Deutsch-Amerikanischen Instituts in Saarbrücken erklärt, warum die so genannten Midterms über das Schicksal von US-Präsident Joe Biden entscheiden.

Spannender kann es kaum werden: Jeweils in der Mitte der Amtszeit des Präsidenten wird bei den „Zwischenwahlen“ das gesamte Repräsentantenhaus mit seinen 435 Sitzen und ein Drittel der 100 Senatoren neu gewählt. Zurzeit hat die Demokratische Partei im Senat nur die Mehrheit der einen Stimme der Vizepräsidentin. Eine kleine Mehrheit im Repräsentantenhaus beschert den Demokraten noch Handlungsmöglichkeiten, es ist aber keineswegs ausgemacht, dass die hauchdünnen Mehrheiten Bestand haben, vielmehr wird vielerorts erwartet, dass beide Häuser an die Republikaner fallen – obwohl die Demokraten Boden gut gemacht haben durch das unpopuläre Urteil des mit konservativen Richtern (drei davon vom früheren US-Präsidenten Donald Trump ins Amt gebracht) besetzten Obersten Gerichtes gegen Abtreibung.

Foto: DAI Saarbrücken

Sollten die Demokraten den Senat verlieren, wird Biden kaum noch politisch handeln können, obliegt es doch dem Senat, die Vorhaben des Präsidenten zu genehmigen. Ebenso kritisch kann es im „House“ werden, denn dort werden die finanziellen Entscheidungen getroffen. Im schlimmsten Fall sieht sich Joe Biden einer starken Opposition gegenüber, die jeden Handlungsspielraum abwürgt.

Einige von Trump unterstützte Kandidatinnen und Kandidaten, deren Ansichten von rechtsradikal bis zu vollkommen realitätsfern reichen, müssen sich allerdings erst durchsetzen: Der skandalgeplagte Footballspieler Herschel Walker, oder die Verschwörungsanhängerin Marjorie Taylor Greene, die immer noch behauptet, die Präsidentschaftswahl sei Donald Trump gestohlen worden, sind hier zu nennen.

Von vielen konservativen Wählerinnen und Wählern, besonders in den ländlicheren Gebieten im Mittleren Westen, werden die progressiven Ideen der Demokraten, die sich vorwiegend aus der liberal-urbanen Ost- beziehungsweise Westküste mit ihrem hohen Bildungsniveau rekrutieren mit Unverständnis, gar schroffer Ablehnung gesehen. Die Ergebnisse der Zwischenwahlen in diesem Jahr werden diese „culture wars“ in der amerikanischen Gesellschaft abbilden.