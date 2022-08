Gesundheitsbericht 1. Halbjahr 2022 für das Saarland : Deutlich mehr Krankschreibungen im Saarland

Saarbrücken AOK-Analyse: Im ersten Halbjahr 2022 waren 47 Prozent der Beschäftigten einmal oder mehrfach arbeitsunfähig.

Der Krankenstand, der sowohl die Häufigkeit als auch die Dauer der Krankschreibungen widerspiegelt, ist im Saarland im ersten Halbjahr 2022 im Vergleich zum Vorjahreswert um 1,2 Prozentpunkte auf 6,9 Prozent gestiegen. Ein Krankenstand von 6,9 Prozent bedeutet, dass an einem durchschnittlichen Kalendertag von 1000 Beschäftigten 69 krankgemeldet waren. Der Krankenstand im Saarland liegt über den Bundesschnitt von 6,5 Prozent. In den ersten sechs Monaten war der Krankenstand in den Monaten Februar und März mit jeweils 7,8 Prozent am höchsten. Im Schnitt waren die saarländischen Beschäftigten im ersten Halbjahr 2022 je Fall 13,3 Tage lang arbeitsunfähig, jeweils zwei Tage weniger als im Vorjahr, allerdings ist die Zahl der Krankmeldungen stark gestiegen. Auf jeweils 100 Versicherte in den Betrieben in Saarland kamen im ersten Halbjahr 94,3 Krankmeldungen, 40,3 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.