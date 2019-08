Singen und lachen : Detlev Schönauer gibt ein Mitsing-Konzert

Riegelsberg „Kommen, mitfeiern, mitsingen“ ist das Motto des „1. kabarettistischen Mitsing-Konzertes“ mit Detlev Schönauer am kommenden Sonntag ab 17 Uhr im Ristorante Piazza am Riegelsberger Markt. Der Kabarettist stellt in seiner Bühnenrolle als quirlig plaudernder „Jacques“ an Klavier oder Gitarre bekannte und beliebte Songs aus verschiedenen Genres vor, und wenn’s nach Plan läuft, singen alle mit.

