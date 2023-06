Detlef Fecht aus Quierschied ist Sammler Ansichtskarten – „eine kleine Erinnerung an vergangene Zeiten“

Angefangen habe alles in den 80er Jahren mit seinem Vater und dessen Begeisterung für CB-Funkanlagen. „Dass man damit international Menschen erreichen und zeigen konnte, woher man kommt, hat ihn fasziniert“, erzählt Detlef Fecht. Der heutige Wahlberliner wuchs mit seiner Familie in Quierschied auf, war schon als Kind für die Geschichte seiner Heimat zu begeistern. Unter den CB-Funkern sei es damals üblich gewesen, sich Botschaften in Form von Karten zu schicken.