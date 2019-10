Polizeibericht : Detektive stellen Ladendiebe

Saarbrücken Festgenommen hat die Polizei am Freitag, 4. Oktober, einen 32-Jährigen, der mit zwei Komplizen in einem Bekleidungsgeschäft in der Bahnhofstraße stehlen wollte. Die drei Männer gingen ins Geschäft, nahmen teure Kleidungsstücke und montierten die Diebstahlsicherung ab.

