Blaulicht : Auto beschädigt, Zeuge gesucht

Saarbrücken Am Mittwoch, 20. Januar, beschädigte ein Autofahrer zwischen 16 und 16.30 Uhr beim Ausparken ein in der Ursulinienstraße geparktes Fahrzeug. Dabei wurde er anscheinend von einem Zeugen beobachtet, der am beschädigten Wagen eine Nachricht mit dem Kennzeichen des Verursachers hinterließ.