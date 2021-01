Januar-Impressionen aus Saarbrücken und Umgebung : Der Winter macht Station in der Region

Der Winter macht Station in der Region

Das Winterwetter hatte gestern Morgen auch die Landeshauptstadt fest im Griff. Dichter Schneeregen, wie hier an der Alten Brücke über die Saar, machte vor allem den Fußgängern zu schaffen. Foto: Thomas Reinhardt

Regionalverband Schnee färbt Saarbrücken und die Umgebung weiß. Der Weg zur Arbeit dauert länger. Der Spaziergang durch die erkaltete Natur auch.

(ole) Bis vor kurzem war Schnee nur in Erinnerungen zuhause. Er lag im Smartphone auf Fotos, deren Anblick ein wohliges Seufzen nach sich zog. „War das schön.“ Diese Woche meldete sich der Winter mit verloren geglaubten Qualitäten in Saarbrücken und Umgebung zurück.

Die Schneeschieber schubberten am Donnerstagmorgen auf Auersmachers St.-Barbara-Höhe über die Gehwege. Keine 20 Minuten später schien der hartnäckige Nachschub von oben alles Geschiebe zunichte zu machen. Gedämpft klang das Brummen bergan rollender Autos durch das kalte Gestöber in die guten Stuben.

Der Winter wird sein Gastspiel in der Region einstweilen fortsetzen. Die Wetterkundler verheißen uns eine weitere schöne Spielart der kalten Jahreszeit. Eine freundliche Mischung aus Sonne und Wolken steht am Freitag und Samstag zu erwarten. Am Sonntagmorgen könnten wieder die Schneeschieber gefragt sein. Fürs Fitnesstraining, nach dem der Kaffee noch besser schmeckt.