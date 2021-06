„Ho-ho-ho“ in Saarbrücken : In sechs Monaten ist Weihnachten

Jetzt wissen wir, was der Weihnachtsmann im Sommer macht: ein Nickerchen im Jakobshütter Weg. Foto: Marco Reuther

Saarbrücken Was macht eigentlich der Weihnachtsmann im Sommer? Man sollte ja meinen, dass er sich irgendwo am Nordpol tummelt, schon Mal an der nächsten Geschenkeliste arbeitet und gelegentlich mit den Wichteln und Eisbären einen Glühwein schlürft.