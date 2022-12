Volkskundler Gunter Altenkirch über die Herkunft saarländischer Bräuche : Der Weihnachtsbaum kam wohl erst mit dem Krieg ins Saarland

Der Brauch, einen Weihnachtsbaum aufzustellen (hier vor dem historischen Hofgebäude in Wadgassen), kam wohl erst mit dem deutsch-französischen Krieg von 1870/71 ins heutige Saarland, wie der Volkskundler Gunter Altenkirch erklärt. Foto: rup/ROLF RUPPENTHAL

Saarbrücken Der saarländische Volkskundler Gunter Altenkirch erklärt, woher die Weihnachstbräuche in unserer Region stammen – und hält dabei einige Überraschungen bereit.

Seit wann wird bei uns eigentlich Weihnachten gefeiert – und warum? Wie kam der Weihnachtsbaum in die Saar-Region und welche anderen Bräuche vom Liedersingen unter Lametta über Kirchenbesuche am Heiligen Abend bis zum Plätzchenbacken und Küssen unterm Mistelzweig gab und gibt es hierzulande?

Die SZ sprach dazu mit dem bekannten heimischen Volkskundler Gunter Altenkirch, der in Gersheim ein Museum für Dörfliche Alltagskultur und Aberglauben unterhält, und erhielt dabei einige überraschende Antworten: So kam wohl erst mit dem deutsch-französischen Krieg von 1870/71 der Weihnachtsbaum ins heutige Saarland. Und für die Kleinen gab es in früheren ärmlicheren Zeiten einen „Spielzeughimmel“ mit selbst gebastelten und aufgemöbelten Spielsachen, die auf dem Boden lagerten.

Das Weihnachtfest an sich ist im Christentum der Geburt Christi gewidmet, ohne dass die Bibel ein konkretes Datum dafür nennt. Laut Online-Lexikon Wikipedia, das sich auf historische Quellen stützt, ist das kirchliche Hauptfest in Form eines Gottesdienstes erstmals seit dem Jahr 336 in Rom belegt. Wie es zum Festdatum 24./25. Dezember kam, liegt dagegen noch weitgehend im wissenschaftlichen Dunkel. Und: der Anfang von Weihnachten im heutigen Saarland ? „Darüber gibt es keine gesicherten Informationen“, sagt Altenkirch. „Es war ein Jahrhunderte dauernder Prozess bis der Brauch, der von der christlichen Kirche auf alte Mitwinterbräuche gelegt wurde, hierher kam.“

Über den Einzug des angeblich erstmals um 1605 in Straßburg aufgetauchten Weihnachtsbaums in unsere Region weiß Altenkirch dagegen viel mehr: „Zeitzeugen berichteten, dass im deutsch-franzöischen Krieg 1870/71 der preußische König zur Motivation seiner Soldaten tausende kleiner Fichten an die Front schickte. Unter den Soldaten waren auch solche aus dem hiesigen Raum und es kamen auf diese Weise erste Weihnachtsbäume auch in unseren Dörfern auf.“ Anders, so Altenkirch, war es später im Ersten Weltkrieg 1914/18:

Da mussten die Soldaten an der Front Weihnachten feiern und besorgten sich dafür kleine Fichten und Kerzen. „Es kam zu friedlichen Treffen mit den Franzosen.“ Und: „Nach dem Krieg wurde der Weihnachtsbaum in unseren Dörfern eine wahre Mode.“

Der erste Christbaumschmuck, so erklärt der Volkskundler, war sehr sparsam: „Es gab die ersten Kugeln etwa 1900. Die Glaskugeln waren bunt und weiß. Bereits früher hingen am Weihnachtsbaum vergoldete und versilberte Walnüsse und ebenso gefärbte Tannenzapfen. Gewünscht waren vor allem Äpfel mit roten Bäckchen und selbstgemachtes Weihnachtsgebäck, das zum Aufhängen am Baum gelocht wurde. Es gab dann auch ersten Weihnachtsschmuck aus Blech und Papier.“ Lametta aus Blei dagegen kam erst in den 1920er Jahren auf. Glitzerkugeln wie heute gab es noch nicht. Kerzen waren aus Wachs.

„Weihnachtsbäume waren meist Fichten – sie mussten ja grün sein“, erklärt Altenkirch weiter. „Und gekaufte Süßigkeiten für Kinder waren vor den 1970er Jahren äußerst selten.“ Als Geschenke zu Weihnachten dienten demnach seit dem 19. Jahrhundert fast ausschließlich Dinge, die man sowieso zum alltäglichen Leben benötigte: Lebensmittel, vor allem Äpfel und Nüsse, aber auch Kleidung und Objekte für die Schule oder die Arbeit. Für die Kinder gab es kleine mit Laubsäge, Stricknadel und Schere gebastelte Spielsachen und geschneiderte Kleidungsstücke für die vorhandenen Kaufläden und Puppen. „Eine Besonderheit war Weihnachten 1914“, betont Altenkirch: „Erstmals kamen damals Kriegsspielzeuge für die Buben unter den Baum. Es gibt viel Fotomaterial darüber.“

Und Weihnachten im Jahr 2022 im Saarland? Volkskundler Altenkirch bestätigt Ergebnisse von Meinungsumfragen, wonach „Stille Nacht, heilige Nacht“ (aus dem Jahr 1818), das spätere „O Tannenbaum“ (um 1824) und „Kling Glöckchen, klingelingelingeling“ (1873) bis heute am meisten zu Hause gesungen werden oder auch wie neuere Songs à la „White Christmas“ im Radio und Supermarkt um die Ecke dudeln. „Weihnachten ist ja schon lange kein christliches Fest mehr, sondern ein Fest, bei dem es vorwiegend um klingende Geschäftsumsätze geht“, meint er. Gehörten früher einmal Plätzchenbacken mit besonderen Ausstechförmchen aus Blech von Konservendosen oder auch mit Säge und Wasserfarben selbstgefertigte Weihnachtskrippen zur Arbeiterkultur, geht es heute in der Genussregion Saarland eher um oft üppige Festessen und Restaurantbesuche zu den Feiertagen.