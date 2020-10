Angriff auf einen Studenten : Angriff auf Gabuner: Anklage wegen versuchten Mordes erhoben

Saarbrücken Nach einem Angriff auf einen Studenten aus Zentralafrika in Saarbrücken hat die Generalstaatsanwaltschaft einen 24-Jährigen wegen versuchten Mordes angeklagt.

Er soll sein Opfer am 6. Juni an einer Bushaltestelle zunächst „ohne Anlass unvermittelt zu Boden geschlagen“ haben, teilte die Behörde am Freitag mit. Dann habe er versucht, mit einem Messer in Tötungsabsicht auf den Mann aus Gabun einzustechen. Dem Studenten sei es gelungen, den Messerstichen auszuweichen.