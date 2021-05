Streit um Besetzung des Saarbrücker Kulturdezernats geht weiter : Wer kriegt die 8000-Euro-Stelle im Rathaus?

Von Martin Rolshausen Ein CDU-Kulturpolitiker warnt vor der Wahl des Grünen Torsten Reif zum Kulturdezernenten. Die Bewerberliste bietet Alternativen.

Ganz anders die wohl spannendste Bewerberin: Die Kulturwissenschaftlerin mit Doktor-Titel leitet zurzeit die Kulturabteilung einer deutschen Stadt, die etwas größer ist als Saarbrücken, hat dort die Personalverantwortung für alle städtischen Kultureinrichtungen. Zuvor war sie in der Bildungs- und in der Museumsarbeit tätig. Bereits während ihres Studiums hat sie in Archiven und einem Museum gearbeitet.

Ein ehemaliger CDU-Kulturpolitiker hat seine Partei am Donnerstag vor der Wahl Reifs gewarnt. Stefan Weszkalnys, der für die CDU im Stadtrat und im Stadtverbandstag saß sowie Sachverständiger im Kulturausschuss des Stadtrats war, bezeichnet Torsten Reif in einem Brief an diese Zeitung als „unreifen Kandidaten“. Nach der Wahl von Barbara Meyer-Gluche zur Bürgermeisterin und Finanzdezernentin „erweist sich schon heute das grüne Kompetenz-Reservoir als erschöpft“, schreibt Weszkalnys. Und er fragt: „Wie anders ist zu verstehen, dass die ,Grün*innen’ jetzt ein von Kultur ganz unbelecktes Greenhorn in das hochdotierte und anspruchsvolle Amt des Kulturdezernenten einer Landeshaupt- und Universitätsstadt hieven wollen – nur weil ein überreifer Parteifunktionär es mit Druck des grünen Diktators Ulrich aus Saarlouis hier bis zum Fraktionschef gebracht hat?“ Und in Richtung seiner eigenen Partei schreibt Weszkalny: „Die koalitionstreue, also im Gemauschel gebundene CDU-Fraktion des Rates – einst stehend für gediegenes Fachwissen und Seriosität – sollte sich in Grund und Boden schämen, zum Schaden des Ansehens unserer Stadt und aller Steuerzahler und Steuerzahlerinnen ihre Unterstützung für diesen Armseligkeitsbeweis der Grünen vorab blanko versprochen zu haben.“