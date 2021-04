Saarbrücker Stadtrat wählt einen neuen Baudezernenten : Stadtrat besetzt heute einen Chefsessel neu

Saarbrücken Patrick Berberich wird neuer Baudezernent. Kulturdezernent Thomas Brück verabschiedet sich im Sommer in den Ruhestand.

Wenn alles so läuft, wie es sich die Strateginnen und Strategen der sogenannten Jamaika-Koalition aus CDU, Grünen und FDP im Saarbrücker Stadtrat vorstellen, dann ist im Sommer die komplette Chefetage der Stadtverwaltung neu besetzt. Die Neubesetzung begann mit einem Überraschunssieg von Uwe Conradt (CDU). Im Sommer vor zwei Jahren kickte er in einer Direktwahl Amtsinhaberin Charlotte Britz (SPD) aus dem Rathaus und schmiedete ein Bündnis mit Grünen und Liberalen.

An diesem Dienstag nun wird der Rat vorraussichtlich Patrick Berberich (CDU) mit den Stimmen der Jamaika-Koalition zum neuen Baudezernenten wählen. Die Stelle war frei geworden, nachdem Amtsinhaber Professor Heiko Lukas im Sommer vergangenen Jahres das Amt vorzeitig aufgegeben hatte, um an die Hochschule zurückzukehren. Dass der Führungsposten so lange unbestzt blieb, liegt daran, dass Oberbürgermeister Uwe Conradt zunächst den geshäftsführer der städtischen Entwicklungsgesellschaft GIU und Ludwigspark-Baukoordinator Martin Welker für das Amt nominiert hatte. Welker war unter anderem wegen Vorwürfen aus der Bauwirtschaft und Kritik an seinem Führungsstil nicht zu halten. Hinzu kam, dass er gegen die GIU, also das Unternehmen, dessen Geschäftsführer er ist, wegen einer Millionen-Nachzahlung aus der Zeit klagtre, in der die GIU als Anwalt beraten hat.