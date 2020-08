Saarbrücken : Seniorenbeirat hat heute Sprechstunde im Rathaus

Saarbrücken Was beschäftigt Senioren in Saarbrücken? Um das zu erfahren, hat der Seniorenbeirat der Landeshauptstadt die Bürgersprechstunde „Senioren für Senioren“ eingerichtet. Die findet statt am Mittwoch, dem 5. August, von 10 bis 12 Uhr im Raum 312 des Rathauses St. Johann (erreichbar mit Aufzug).