6. August auf dem Tbilisserplatz : Saarverband der Schausteller plant Großkundgebung

Saarbrücken Der Saarverband der Schausteller plant am kommenden Donnerstag, 6. August, ab 13 Uhr eine Großkundgebung auf dem Tbilisserplatz mit anschließendem Wagenumzug durch die Saarbrücker Innenstadt.

„Unser Anliegen für diese Aktion ist es, dass Kirmesveranstaltungen wieder abgehalten werden“, teilt der Verband mit. Seiner Ansicht nach könnten so einige Vorgaben eines Hygieneplans für kleinere Volksfeste aussehen:

An jedem Karussell würde mindestens einer, wenn nicht sogar zwei Handdesinfektionsspender stehen, inklusive Aufforderung zum Desinfizieren vor und nach der Benutzung. Während der Fahrt sollten Mund-Nasen-Bedeckungen getragen werden. Auch das Personal würde diese nutzen. Die Besucher würden am ersten Karussell oder an der ersten Bude, zu der sie gehen wie bei Restaurantsbesuchen ihre Daten hinterlassen. Dann bekämen sie wie bei Festivals ein Armband.