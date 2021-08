Trinkwasserspender : Der Wasserspender wird noch nicht ersetzt

Saarbrücken Vor Jahren wurde der Saarbrücker Trinkwasserspender am Landwehrplatz gestohlen. Bisher hat die Stadtverwaltung keinen Ersatz angeschafft. Als Grund nennt sie die Corona-Pandemie.

Er war ein Quell der Erfrischung gerade in diesen warmen Sommertagen im Herzen Saarbrückens. Passanten und Sportler tranken aus ihm und füllten ihren Flüssigkeitshaushalt wieder auf. Die Rede ist von dem Trinkwasserspender auf dem Landwehrplatz, an dem jeder, der wollte, kostenlos Wasser trinken konnte. Vor etwa zwei Jahren wurde der Trinkwasserspender gestohlen.

Doch es gab auch Menschen, die am Brunnen ihre Aggressionen ausließen. Mitarbeiter der Stadt Saarbrücken berichteten immer wieder, dass vor allem junge Leute den modernen Edelstahl-Brunnen absichtlich beschädigten. Sie stopften Metallstäbe in die Düsen oder beschädigten den Druckknopf.

Wie die Stadt Saarbrücken mitteilte, fielen für Wartungs- und Reparaturarbeiten in wenigen Jahren mehrere tausend Euro an. Der Trinkwasserspender für den Landwehrplatz habe in der Anschaffung inklusive Montage und Wasseranschluss ohnehin schon rund 5000 Euro gekostet, sagt die Stadt.