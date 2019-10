Serie Menschen im Regionalverband : Ein Feuerwehrmann, der Tore schießt

Bei der Saarbrücker Berufsfeuerwehr rettet Jens Krämer leben. Seine Freizeit widmet er dem Sport. Foto: Heiko Lehmann

Saarbrücken Der Saarbrücker Jens Krämer ist Spieler bei der Feuerwehr-Fußballnationalmannschaft.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Heiko Lehmann

Eigentlich war es für Jens Krämer ein ganz normaler Arbeitstag im Spätsommer bei der Berufsfeuerwehr in Saarbrücken. Doch plötzlich klingelte das Telefon und ein weiteres Abenteuer wartete auf den Saarbrücker. Der Manager der Deutschen Feuerwehr-Fußballnationalmannschaft war am anderen Ende der Leitung. „Ich wurde gefragt, ob ich am nächsten Lehrgang der Nationalmannschaft teilnehmen möchte. Ich war mächtig stolz und habe natürlich sofort zugesagt“, erklärt Jens Krämer. Der 28-Jährige ist Sportler durch und durch. Er spielt beim Verbandsligisten SV Gersweiler Fußball und geht zudem noch vier bis fünf Mal pro Woche ins Fitnessstudio. „Ich spiele am liebsten auf der rechten Außenbahn. Und genau für diese Position bin ich auch eingeladen worden. Ich bin mal gespannt, ob es klappt“, sagt Krämer.

Vom 14. bis 16. Oktober gastiert die Nationalmannschaft für ein Trainingslager erstmals im Saarland. Am 14. Oktober, 19 Uhr tritt die Nationalmannschaft bei einem Testspiel beim Saarlandligisten SV Auersmacher an und am 15. Oktober, 19 Uhr beim Saarlandligisten Spvgg Quierschied. Die Wahrscheinlichkeit, dass Jens in den Spielen zum Einsatz kommt ist sehr hoch. „Der Trainer möchte sich ja ein Bild von Jens machen. Wenn er es schafft, kann er zu weiteren Lehrgängen berufen werden und eventuell im nächsten Jahr am Nationencup in Frankreich teilnehmen“, sagt Christian Laßotta, der Landessportreferent der saarländischen Berufsfeuerwehr. Laßotta war früher Torhüter und spielte ebenfalls in der Feuerwehr-Nationalmannschaft.