Pandemie-Entwicklung im Regionalverband Saarbrücken : 99 neue Infektionen, 4 weitere Tote

Regionalverband 99 neue Corona-Infektionen und vier weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Corona registrierte das Gesundheitsamt des Regionalverbandes (RV) am Donnerstag, 21. Januar, bis 16 Uhr. Unter den neuen Infektionen sind 20 Fälle aus Senioreneirichtungen.

Die Zahl der in den letzten sieben Tagen neu gemeldeten Infektionen pro 100 000 Einwohner (Inzidenz) sank am Donnerstag auf 144,8. Gleichzeitig durften 78 Personen ihre Quarantäne beenden. Somit galten am Donnerstagabend 631 Menschen im RV als coronainfiziert, 356 in Saarbrücken, 75 in Völklingen, 49 in Quierschied, 46 in Sulzbach, 11 in Friedrichsthal, 15 in Großrosseln, 30 in Heusweiler, 23 in Kleinblittersdorf, 12 in Püttlingen und 14 in Riegelsberg. In der zurückliegenden Woche wurden Infektionen aus einer Kindertagesstätte und zwei Grundschulen gemeldet. Daher sind 14 Kinder und 6 Lehrkräfte bzw. Erzieherinnen und Erzieher in Quarantäne. Am Donnerstag wurden dem RV vier weitere Todesfälle nachgemeldet. Am Mittwoch starben eine 86-jährige Patientin sowie ein 86-jähriger und ein 82-jähriger Patient, die coronainfiziert waren. Bereits am Dienstag war eine 87-jährige gestorben.