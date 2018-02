Der Prinz, das Krokodilund die kluge Prinzessin

Große Aufregung: Der Prinz soll dem Krokodil geopfert werden - in dem Kinder-Musical „Sobek, das Krokodil“, das am Mittwoch, 28. Februar, in der Aula aufgeführt wird. Zu der Veranstaltung, die um 15.30 Uhr beginnt, lädt der Förderverein der Mellinschule ein. Es spielt die Theater AG der Schule. „Sobek, das Krokodil“ handelt von zwei Forschern, die in Ägypten 2000 Jahre zurückreisen. Dort erleben sie die abenteuerliche Flucht des Prinzen Si Osire, der zu seinem eigenen Schutz auf Geheiß seines Vaters, dem Pharao, in einen Tempel in der Wüste eingesperrt wird – denn der Sonnengott Re fordert Si Osire als Opfer. Der Prinz aber flüchtet in die Hauptstadt, wo er um die Hand der Prinzessin Leira anhält. Si Osire wird zum König gekrönt, aber er soll dem Krokodil Sobek geopfert werden, so wie es prophezeit wurde. Zum Glück hat der Prinz die kluge Leira an seiner Seite.