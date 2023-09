Serie Feinem Essen auf der Spur Der Niedergang des argentinischen Rindfleischs

Große Rinderherden verteilen sich auf riesigen Flächen hinter den Farmen der Landgutbesitzer. Die weite Pampa mit ihren nahrhaften Gräsern bietet alles, was sich die Angus- und Hereford-Rinder nur wünschen können. Am Ende werden sie stressfrei geschlachtet, und so entsteht das fantastische und geschmackvolle argentinische Rindfleisch.