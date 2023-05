200 000-Euro-Roboter hilft in Saarbrücken „Es ist ein schönes Gefühl, ich konnte noch nie so frei laufen“

Esras Beine sind beim Laufen verdreht und ihr Oberkörper verkrümmt. Zum Laufen braucht sie Krücken oder einen Rollstuhl. Doch mit dem Lokomat kann sie die Krücken beiseitelegen. Der riesige Roboter steht in einem Gesundheitszentrum in Saarbrücken. Ihr Unterkörper wird an das Exoskelett geschnallt — und sie macht aufrecht und mit geradem Schritt einen langen Spaziergang. „Es ist ein schönes Gefühl, ich konnte noch nie so frei laufen“, sagt sie.