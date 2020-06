Kostenpflichtiger Inhalt: Hermann-Neuberger-Preis : Judo-Club Folsterhöhe leistet ausgezeichnete Arbeit

Martin Metzger ist Vorsitzender des JC Folsterhöhe. Er lobt: „Der Verein ist wie eine Familie. Wenn Hilfe benötigt wird, machen alle mit.“ Foto: BeckerBredel

Saarbrücken Der Verein aus Saarbrücken hat den Hermann-Neuberger-Preis für sein soziales Engagement und Integration bekommen.

Beim Judo-Club (JC) Folsterhöhe wird ausgezeichnete Arbeit geleistet. Das bescheinigt der Gewinn des Hermann-Neuberger-Preises für soziales Engagement und Integration. Es ist nicht das erste Mal, dass der Stützpunktverein von „Integration durch Sport“, einem Projekt des Landessportverbandes für das Saarland (LSVS), sich in Sachen Integration hervorgetan hat.

Martin Metzger freut sich über jede Auszeichnung. Sie bestätigen und dokumentieren den Einsatz der Vereinsverantwortlichen und Mitglieder, die sich in vielfältigen Angeboten für ihre Mitmenschen und ein besseres Miteinander einsetzen. „Der Verein ist wie eine Familie. Wenn Hilfe benötigt wird, machen alle mit“, antwortet der JC-Vorsitzende Metzger, auf die Frage, welche Ehrenamtliche sich besonders hervortun. Ihm ist nur wichtig, dass die Ehrenamtlichkeit herausgestellt wird: Keiner erhält für sein Engagement eine Gegenleistung. Abgesehen von den positiven Rückmeldungen und der Dankbarkeit der Menschen im Saarbrücker Stadtteil und darüber hinaus.

Allerdings müsste eine Person wohl doch genannt werden, ohne die es den JC Folsterhöhe nicht geben würde: Lothar Bock. Er gründete den Verein 1999 und hat ihn „mit viel Herz und Liebe aufgebaut“, erzählt Metzger: „Er war auch stets federführend, wenn es darum ging, die Projekte im Verein voranzutreiben. Er hat den Verein zu dem gemacht, was er heute ist. Lothar Bock ist der Judo-Club Folsterhöhe.“

Das Wohngebiet Folsterhöhe ist das, was gemeinhin als „sozialer Brennpunkt“ bezeichnet wird. In der Hochhaussiedlung am Stadtrand von Saarbrücken leben zahlreiche, oft wirtschaftlich schwache Menschen aus unterschiedlichen Herkunftsnationen. Die Liste der Sportarten und gesellschaftlichen Projekte, die der Verein ihnen anbietet, ist lang. Neben Judo gehören Boxen und die Kampfsportart „Filipino Combat Systems“ dazu, Bewegungs- und Gesundheitssport, Kraft-Ausdauertraining, (Schwimm-)Gymnastik, Taiji, Physiotherapie und Freizeit-Fußball. Über das Sportliche hinaus gehen Aktivitäten wie die Mal- und Bastel-AG, gemeinsames Lernen und Forschen – beispielsweise im Naturforscher-Projekt –, Feste wie Halloween, Fastnacht, Grillabende oder Ausflüge wie der Besuch eines Mittelaltermarktes im Deutsch-Französischen Garten im vergangenen Jahr.

Nahezu alle Projekte richten sich nicht nur an Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund, sondern an alle. Auch an Nichtmitglieder. Nur bei der beliebten und zwei Mal pro Jahr veranstalteten Kinderolympiade ist das Vergnügen den Jüngsten vorbehalten. Spielerisch wird ihnen der Spaß an Bewegung nähergebracht und am Ende erhalten alle, die mitgemacht haben, eine Urkunde und einen Pokal. „Uns sind aber auch die Senioren ganz wichtig“, betont Martin Metzger und erklärt: „Hier wollen wir uns vor allem gegen Vereinsamung engagieren.“

Das Preisgeld für den Hermann-Neuberger-Preis für soziales Engagement und Integration in Höhe in Höhe von 3000 Euro will der JC Folsterhöhe zur Finanzierung der laufenden und künftigen Projekte nutzen, beispielsweise um Materialien anzuschaffen. Weil in der Regel keine Teilnahmegebühr erhoben wird, kostet dies den Verein viel Geld. Genau wie die Corona-Pandemie. Zum Schutz der Mitglieder und Projekt-Teilnehmer wurden alle Angebote des JC Folsterhöhe am 13. März gestoppt. Auch die fünfte Ausgabe des großen internationalen Judo-Turniers, das im Mai stattfinden sollte, musste abgesagt werden. „Diese Einnahmen fehlen uns natürlich“, sagt Metzger und ergänzt: „Wir haben das Glück, dass wir starke Partner an unserer Seite haben, die uns trotzdem weiterhin unterstützen. Wir sind daher positiv gestimmt, dass wir die Pandemie überstehen können.“