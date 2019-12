Expertin für Weihnachtsbäume aus Fechingen : Der große Ansturm kommt kurz vorm Fest

Ruth Müller verkauft nicht nur Weihnachtsbäume, sie packt sie auch an: Müller schiebt sie durchs Netz und legt sie dann auch in den Kofferraum. Foto: BeckerBredel

Fechingen Ruth Müller kennt sich aus mit Blaufichten und Nordmanntannen: Sie verkauft seit vielen Jahren Christbäume in Fechingen.

Ruth Müller (55) ist Hausfrau und Mutter dreier Kinder. Im Advent aber schlüpft sie seit nunmehr 20 Jahren in die Rolle der selbstständigen Weihnachtsbaum-Verkäuferin und liebt diesen Job sehr. Er gehört für sie zu Weihnachten dazu wie die Lichter oder der Heilige Abend. An diesem verkauft sie bis 14 Uhr an ihrem Fechinger Standplatz die letzten Bäume, dann schließt sie den Stand und öffnet eine Flasche Crémant. „Ich stoße auf mein Geschäft an, das ist meine kleine Tradition“, sagt sie und kämpft in ihrem kleinen VW Bulli gegen die Kälte. Sie hat zwar einen Anschluss, aber die Leitung hat nur Leistung für Licht oder Wärme – nicht für beides. Sonst fliegt die Sicherung raus.

Aber an den Abenden wird es ohnehin hektisch am Standplatz, viele Kunden kommen nach dem Feierabend. Am 27. November hat sie ihre Lieferung bekommen. Das sei wichtig für die Geschäftsleute, denn die würden die Bäume früh kaufen, um die Läden zu dekorieren. Bei den Privatleuten sei der Rhythmus anders. „Die kommen am Wochenende vor Weihnachten samstags. Ab dann setzt der große Ansturm ein“, weiß die Händlerin, bei der jeder Käufer einen Treuetaler aus Schokolade bekommt. Außerdem legt sie den Baum in den Kofferraum, das gehöre zum Service. Fünf ältere Stammkunden bekommen ihre Bäume sogar nach Hause geliefert, weil sie es allein nicht mehr schaffen.

Schwarzkiefern, Blaufichten mit und ohne Wurzel, Rotfichten – „der Modebaum der 70er“, sagt Müller, Nobilistannen gibt es, und den Modebaum von heute: die Nordmanntannen. Sie alle kommen aus Schonungen in Dänemark oder bei Stuttgart, in denen Tannenbäume gezüchtet würden. Die großen Nordmanntannen seien 15 Jahre alt. „Sie können am Stumpf die Jahresringe zählen. Dann sehen sie auch, ob der Baum überdüngt und schnell hochgezüchtet wurde oder Zeit hatte, sich zu entwickeln.“

Hier liegen auch die Preisunterschiede, wobei sie die Baumarktkonkurrenz nicht fürchte. Ihre Kunden seien treu, die Preise in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen, in den Baumärkten aber auch. Eine Nordmanntanne fasziniert sie ganz besonders. „Wunderschön ist der Baum. Wenn er übrig bleibt, nehme ich ihn selbst mit nach Hause“, sagt sie.

Im Vorbeigehen greift sie nach den Zweigen einer Nobilis und lässt die Nadeln durch die Hand gleiten. „Riechen Sie mal!“ Die Finger duften nach dem ätherischen Öl des Baumes, ein Weihnachtsduft. Die meisten Bäume werden mit dem Auto weggefahren, ein Kunde kam mit einem Fahrrad samt Anhänger. Der Baum mit Wurzel wurde reingestellt. Nachhaltiger geht es kaum. Ruth Müller ist sicher, dass die Weihnachtsbäume nicht den Wäldern schaden. „Unsere Lieferanten pflanzen jedes Jahr so viele Bäume nach wie sie verkaufen.“ Wie viele Bäume sie selbst verkauft, ist ein Betriebsgeheimnis. Die Baumhändler wollen die Attraktivität ihrer Stellplätze gern für sich behalten.