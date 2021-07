Nicht mehr lange: Amt will gegen Sand-Anhäufung in der Saar vorgehen : Der geheime Sandstrand von Saarbrücken

Saarbrücken Etwas versteckt und durch nahe Straßen ziemlich laut, aber noch ein Geheimtipp: eine Sandbank in der Saar. Doch ihre Tage sind gezählt.

Die Landeshauptstadt hat einen echten Sandstrand. Einen verwunschenen und nur Insidern bekannten Platz zum Schwimmen und Sonnenbaden. Mit feinem Sand, sanftem Wellengang und kleinen Fischen, die in Vertiefungen am Ufer herumschwimmen. In Sichtweite sind Seerosen. Wenn es hier nicht so laut wäre, man könnte sich in fernen Landen wähnen. Aber die Sandbank ist in Güdingen unmittelbar unter der Autobahnbrücke hinter einem Schnellrestaurant. Die belebte Kreuzung dahinter, die Stadtautobahn darüber, die Saartalbrücke mit der A6 nach Frankreich in Sichtweite, Leinpfad und die Schnellstraße nach Unner gegenüber: Leise ist es hier nicht, aber gemütlich. Das denken auch Sarah, Christian und Daniel, drei erwachsene Übernachtungsgäste der Stadt, die von dem Sandstrand gehört und ihn dann gezielt aufgesucht haben. Sie liegen im Sand in der Sonne, haben Badesachen an und schwimmen auch. „Man kann flach reingehen und hat immer nur Sand unter den Füßen. Hier liegt kein Glas herum, es ist ideal“, schwärmt Christian und freut sich. Das Schwimmen in der Saar ist nicht grundsätzlich verboten, die drei Strandurlauber machen nichts Illegales. Allerdings ist Schwimmen in fließenden Gewässern nicht ohne Risiko, das sollte man wissen und wenigstens gut schwimmen können.