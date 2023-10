“Ich versuche jetzt kranke Menschen zu motivieren und etwas weiter zu geben“ Der ganz besondere Benefiz-Halloween-Garten in Bliesransbach (mit Fotos)

Die Bliesransbacher Bevölkerung war in den vergangenen Jahren begeistert von dem Spektakel. „Es gab viele, die mir ein paar Euro für den Aufwand geben wollten, aber das war nicht in meinem Sinn. Wir haben dann daraus eine Halloween-Benefizveranstaltung gemacht“, sagt Michael Trompeter, der einfach Spendenboxen am Gartenrand aufstellte. In den vergangenen Jahren wurden mehr als 6000 Euro gespendet. „Das ganze Geld geht an die Elterninitiative Krebskranker Kinder im Saarland. Wenn wir so kranken Menschen helfen können, macht es noch mehr Spaß. Ich habe keine Ahnung, wie groß das alles in den kommenden Jahren noch wird“, sagt der Bliesransbacher. Er war selber an Krebs erkrankt und weiß, wie es den kranken Menschen und vor allem den Kindern geht. „Das Schlimmste, das man machen kann, ist sich von der Krankheit runterziehen zu lassen. Die Diagnose ist nicht schön, aber ich habe gekämpft und mein Leben mit viel Motivation und Willen weiter gelebt. Es funktioniert, man muss nur wollen. Ich versuche jetzt kranke Menschen zu motivieren und etwas weiter zu geben“, sagt der Familienvater aus Bliesransbach.