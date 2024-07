FC Rastpfuhl Der Abschied nach dem erfolgreichen Umbruch

Der FC Rastpfuhl kehrt nach einem Jahr direkt wieder in die Fußball-Saarlandliga zurück: 30 Siege aus 34 Spielen, ein Torverhältnis von 99:28 – der FC spielte vergangene Saison in der Verbandsliga Süd-West eine beeindruckende Runde und lag im Kopf-an-Kopf-Rennen mit Saarlandliga-Mitabsteiger SC Halberg Brebach mit 91 Punkten am Ende um zwei Zähler vorne. „Wir haben uns vom ersten Spieltag an in einen Lauf gespielt“, sagt Spielertrainer Christian Puff nach seiner dritten Verbandsliga-Meisterschaft mit den Rastpfuhlern.