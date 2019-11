Saarbrücken : „Eingebildeter Kranker“ in Saarbrücker Figuren-Theater

„Eingebildeter Kranker“ in Saarbrücker Figuren-Theater

Saarbrücken Im Kleinen Theater im Rathaus spielt das Ambrella Figurentheater aus Hamburg am Samstag, 9. November, ab 19.30 Uhr „Der eingebildelte Kranke“ nach Molière. Die Story: Argan sitzt im Rollstuhl und feiert seine Krankheiten.

Um günstig an all die teuren Medikamente, Klistiere und Aderlässe zu kommen, soll Tochter Angelique den Sohn seines Arztes heiraten. Dieser ist ebenfalls Mediziner und genau so affektiert und geldgierig wie sein Vater. Mit diplomatischem Geschick und viel Ironie gelingt es dem beherzten Dienstmädchen Toinette, dieses Unglück zu verhindern.