Serie Menschen im Regionalverband : Ein Burbacher wird gern zum Nikolaus

Christoph Schach beweist Findigkeit, wenn es um stilgerechte Requisiten geht. Sein goldenes Buch diente in den 1970er-Jahren als Kochbuch. Foto: Heiko Lehmann. Foto: Heiko Lehmann

Saarbrücken Christoph Schach verwandelt sich seit 45 Jahren in den heiligen Mann, um vor allem Kindern eine Freude zu machen.

Entspannt sitzt Christoph Schach bei einer Tasse Kaffee am Küchentisch und sortiert die vielen Zettel, die er von Eltern bekommen hat. Tim soll sein Zimmer öfter aufräumen, Markus nicht so viel fernsehen. Ab diesem Mittwoch schlüpft Christoph Schach in seine Lieblingsrolle. Bis Samstag spielt der 63-Jährige für etwa 200 Kinder im Regionalverband den Nikolaus.

Mal in einer Grundschule, mal bei Vereinen oder ganz klassisch zu Hause bei Familien. Seit 45 Jahren ist Christoph Schach der Nikolaus. Schach war früher Anästhesie-Fachpfleger in der Caritas Klinik. Ordensschwestern fragten ihn in den 1970er-Jahren, ob er für die Jungen und Mädchen auf der Kinderstation den Nikolaus spielen möchte.

„Ich habe direkt zugesagt und mich richtig gefreut. Es hat großen Spaß gemacht, und die Rolle war mir auf den Leib geschneidert“, sagt der Burbacher. Sein Bischofsgewand, sein Stab, den sein Vater auf der Hütte selbst hergestellt hat und sein goldenes Buch sind von dem ersten Tag an mit dabei.

Die Mitra, also die Bischofsmütze, hat er sich in diesem Jahr neu gekauft. Für die Saarbrücker Zeitung hat sich Christoph Schach schon vor seinen großen Auftritten in den Nikolaus verwandelt. Wenn er mit seinem großen Umhang, dem weißen Rauschebart und dem goldenen Buch in der Hand auf einen zukommt und seine sonore Stimme ertönt, hat man tatsächlich das Gefühl, der Nikolaus stehe vor einem.

Schnell kommen die Erinnerungen an das unaufgeräumte Zimmer hoch. „Das ist der Klassiker – damals wie heute. Zimmer aufräumen steht meistens auf dem Zettel“, sagt Christoph Schach. Zu viel TV gucken oder zu viel am Computer spielen, das gab es in den 1970er- und 80er-Jahren noch nicht.

„Heutzutage ist alles viel hektischer. Papa und Mama verlassen mit dem Kind morgens das Haus. Das Kind muss in die Schule, und die Eltern gehen beide zur Arbeit. Oft steht auf den Zetteln, dass die Kinder nicht trödeln sollen. Früher war es irgendwie entspannter“, so der 63-Jährige.

Was sich nicht geändert hat, ist die Ehrfurcht vor dem Nikolaus. „Ich weiß von Eltern, dass ihre Kinder sagen, es gebe den Nikolaus gar nicht und alles sei nur gespielt. Wenn ich dann abends die Tür reinkomme kriegen sie plötzlich Schiss, werden ganz ruhig und geloben Besserung“, sagt der Burbacher Nikolaus mit einem Schmunzeln.

Es gibt aber auch andere Fälle, bei denen Christoph viel Zeit einplanen muss. „Ein Mädchen spielt auf der Flöte Lieder, sagt ein Gedicht auf und redet richtig viel mit mir. Sie fragt, wie es mir geht und was ich das ganze Jahr über so mache. Wenn ich zu dieser Familie fahre, plane ich immer eine Stunde ein.“

Geld nimmt Christoph Schach für seine Nikolaus-Auftritte nicht. Er nimmt, was er geschenkt bekommt. Er macht es schließlich aus Spaß und Leidenschaft. In diesem Jahr ist er an vier Tagen in Saarbrücken, Heusweiler, Eiweiler, Schwalbach und Holz unterwegs. Die Nachbarn grüßen ihn schon beim Verlassen des Hauses. Dann muss er auch immer zu einem türkischen Friseur in der Nähe, der in jedem Jahr unbedingt ein Selfie mit ihm möchte.

Christoph Schach sortiert erst mal die Zettel der Eltern, damit er den Kindern sagen kann, was sie gut und weniger gut gemacht haben. Foto: Heiko Lehmann. Foto: Heiko Lehmann