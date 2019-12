Saarbrücken: Der Boden am Waldrand wird auf Gift geprüft

Der Boden am Waldrand wird auf Gift geprüft

Saarbrücken Bürger am Heidenkopferdell wollen rund 100 Bäume zwischen dem Kaninchenberg und dem kontaminierten SHD-Gelände behalten.

Letzter Hoffnungsschimmer für die umkämpften rund 100 Bäume am Rande des neuen Baugebietes auf dem ehemaligen SHD-Gelände am Fuße des Kaninchenberges. Einstimmig hat der Stadtrat jüngst die aktuelle, vierte Fassung des Bebauungsplanes „Ehemaliges SHD-Gelände und östliche Quellenstraße“ abgesegnet.

Die vorausgegangenen Versionen des Planes hatten seit 2015 mehrfach harsche Kritik geerntet. Bewohner der Siedlung Heidenkopferdell hatten sich zur Interessengemeinschaft Heidenkopferdell (IGH) zusammengetan und erfolgreich Änderungen an dem Bebauungsplan angeregt.

Das wichtigste Anliegen der Bürger betraf den Autoverkehr in die künftige Siedlung auf dem ehemaligen SHD-Gelände (die SZ berichtete). Zunächst sollten alle Autos durch das Gässchen „Am Heidenkopferdell“ fahren, dann sollte nur noch ein Teil der Autos diesen Weg nehmen – und in der jetzt beschlossenen Variante heißt es: „Die Erschließung für den motorisierten Individualverkehr erfolgt künftig ausschließlich über die Quellenstraße, lediglich Fußgänger- und Radfahrverkehr wird über die „Heidenkopferdell“ abgewickelt; hierzu wurden die Flächen für Stellplätze und Tiefgaragen angepasst und der Ein- und Ausfahrtbereich in der Straße „Heidenkopferdell“ zugunsten eines Bereiches ohne Ein- und Ausfahrt zurückgenommen.“