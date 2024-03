Basketball Der Meister will jetzt auch die perfekte Saison

Die Stimmung in der Moltkehalle in Saarbrücken kochte am Samstag fast über. Etwa 200 Zuschauer drängten sich am Spielfeldrand, um die Basketballerinnen des ATSV Saarbrücken auf dem Weg zum Titelgewinn in der Oberliga zu begleiten. Mit einem Sieg im letzten Heimspiel gegen den Tabellendritten TV Bitburg konnten die Saarbrückerinnen alles klarmachen. „Als den Bitburgerinnen der erste Korb gelang, dachten wir alle: Oha, das kann heute eng werden“, erinnert sich ATSV-Spielerin Charlotte Pfitzner an den Start in das vorletzte Saisonspiel – dem aber ein furioses Viertel folgen sollte. Vor allem Pfitzner selbst war nicht zu halten. Sie traf im ersten Viertel vier ihrer insgesamt sechs Dreier und steuerte den Löwen-Anteil zur 31:8-Führung nach zehn Minuten bei. „Wir haben den Gegner förmlich überrannt“, sagt ATSV-Spielertrainerin Eva Tekle.