Radwege in Saarbrücken : Nicht nur die Breite ist entscheidend

Manche Wege, wie hier in der Burbacher Straße, enden einfach im Nichts: Saarbrückens Radfahrer haben unter weit mehr zu leiden als nur unter zu schmalen Radwegen. Foto: ADFC Saar

Saarbrücken Saarbrücken schnitt beim Radwege-Test mittelmäßig ab – aber nur, weil andere Faktoren gar nicht berücksichtigt wurden, kritisiert der ADFC.

Viele Radwege in Saarbrücken sind nicht breit genug – das ergab ein Test des ADAC in der vergangenen Woche (wir berichteten). Gute, sichere Radwege brauchen allerdings mehr als eine angemessene Breite, betonte der Fahrradclub ADFC in einer Reaktion auf die Untersuchung. Notwendig seien besonders eine durchgehende, klare Führung ohne Lücken, sowie eine gute Oberflächenqualität, Schutz gegen falsch fahrende und falsch parkende Kfz, und klare Sichtbeziehungen an Einmündungen und Kreuzungen.

Saarbrücken landete beim ADAC-Test im Mittelfeld der zehn untersuchten Städte. Dieses Ergebnis käme laut ADFC aber nur dadurch zustande, weil fehlende Radwege nicht in der Gesamtwertung berücksichtigt werden. Jedoch besitzen 30 Prozent der untersuchten Saarbrücker Routen fast keine Radwege und fallen daher aus der Wertung – nur eine Stadt schneidet in dieser Hinsicht noch schlechter ab. Hieran zeige sich erneut, dass in kaum einer Stadt das Radwegenetz so unvollständig sei wie in Saarbrücken.

Saarbrücken gestalte Radwege zwar nach den gängigen Planungswerken, jedoch würden weiterhin viel zu oft Mindestbreiten verwendet und Radverkehrsführungen unterbrochen, so Silvan Schwebke vom ADFC. Nicht einmal Straßensanierungen würden konsequent genutzt. So erhielt zuletzt die ohnehin fahrradunfreundliche Gersweiler Brücke auch bei der Fahrbahnerneuerung keine Radinfrastruktur. In der kürzlich neu gestalteten Burbacher Straße endet der Schutzstreifen im Bereich vor der Kreuzung unvermittelt. Schwebke moniert, dass die städtische Planung die Verkehrsteilnehmer gerade an kritischen Stellen allein lasse, statt klare und sichere Wege anzubieten.

Dass die Stadtverwaltung zwar nach eigener Aussage “seit Langem daran arbeitet”, das Radnetz auszubauen, auf den Straßen aber weiterhin nur Stückwerk mit ständig wechselnder Führungsform und zahlreichen Unterbrechungen existiert, zeige, wie dringlich der LHS ein Gesamtkonzept für den Ausbau des Radwegenetzes fehlt. Saarbrücken benötige endlich eine geregelte Umsetzung des eigenen Verkehrsentwicklungsplans (VEP) mit konkreten Ausbauzielen, wie unter anderem jährlich 10 km Radwegen entlang der im VEP definierten Radhauptverbindungen. Hier seien die Stadtratsfraktionen gefragt, der Verwaltung endlich verbindliche Vorgaben zum Ausbau und zu Qualitätsstandards zu machen, so Schwebke.