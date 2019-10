ADFC Saarland : Neubürger-Radtour ohne Neubürger

Saarbrücken Auf besonderen Radtouren des ADFC sollen Menschen, die neu in Saarbrücken sind, Stadt und Umgebung kennenlernen. SZ-Mitarbeiter Daniel Novickij ist bei einer Tour mitgefahren. Neubürger nahmen darin nicht teil. Doch auch für alteingessene Saarbrücker gab es Neues zu entdecken.

Die Sonne scheint, am Himmel ist keine Wolke zu sehen. Eine Gruppe Radfahrer fährt an der Saar entlang und wirbelt mit ihren Rädern das Laub am Boden mächtig auf. Die Gruppe ist auf einer Tour in und um Saarbrücken unterwegs. Es ist die letzte von fünf Neubürgertouren des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs Saar (ADFC). Sie fand am Samstag statt. Der Verein hat dieses Jahr erstmals die Neubürgertouren angeboten.

„Wir wollen den Menschen, die neu nach Saarbrücken gezogen sind, die Stadt und dessen Umgebung zeigen“, sagt Thomas Fläschner, der Tourleiter und Landesvorstandsprecher für Tourismus des ADFC Saar. Es gebe viele Radwege in der Region zu entdecken. „Unser Ziel ist es, den Leuten auch abwechslungsreiche Strecken vorzustellen“, sagt Fläschner. Sechs Radler aus der Region fuhren eine zweistündige Tour von knapp 17 Kilometern. Von Burbach über Altenkessel, Klarenthal bis nach Gersweiler und wieder zurück. SZ-Mitarbeiter Daniel Novickij fuhr mit. Neubürger nahmen allerdings nicht teil. „Wir wollen in Zukunft mehr auf unsere Radtouren aufmerksam machen“, sagt Fläschner. Er sei sich nicht sicher, ob die neu Zugezogenen davon erfahren haben.

Um 14 Uhr ging’s am Burbacher Markt los. Dann führte die Strecke über kleine Nebenstraßen ans Saarufer, entlang der Saar bis zur Burbacher Schleuse. Während einer kurzen Pause erklärte Fläschner, wie Radfahrer auch über eine andere Route zur Schleuse gelangen können. „Natürlich kann man an der Hauptstraße fahren. Mir ist es aber wichtig, den Leuten auch ruhige Strecken zu zeigen“, sagte der ADFC-Vorstandssprecher. Weiter ging’s über einen Feldweg nach Luisental.

„Mir hat die Fahrradtour gefallen. Das Wetter und die Stimmung innerhalb der Gruppe waren super“, sagt Stefan Lauer, der bereits zum zweiten Mal bei einer ADFC-Neubürgertour mitfährt. „Ich habe bereits vor einem Monat an der Tour durch Dudweiler teilgenommen“, sagt Lauer. Der 52-Jährige fahre oft selbst an der Saar entlang. „Obwohl ich aus Saarbrücken komme, kannte ich viele Wege noch nicht“, sagte Lauer. Deshalb wolle er auch im nächsten Jahr wieder dabei sein.

In der französischen Gemeinde musste sich die Gruppe einen Berg hochquälen. Auf dem Schanzenberg wurden die Radfahrer dann allerdings mit einen Ausblick auf die ehemalige Radrennbahn belohnt. Danach ging es über die Burbacher Eisenbahnbrücke, die über die Saar führte, zu den Saarterrassen. Von der Brücke aus konnte die Radfahrer die ganze Stadt überblicken. An den Saarterrassen endete die letzte Neubürgertour in diesem Jahr. „Wir planen auch im nächsten Jahr Neubürgertouren“, sagte Thomas Fläschner. Der ADFC wolle zukünftig auch Studenten mit ihrer Aktion ansprechen. Dazu plane der ADFC sich an die Saar-Uni zu wenden und dort zu werben. Im nächsten Jahr wolle der Verein auch verstärkt in den sozialen Medien an die Menschen herantreten. „Es ist ein Projekt mit Zukunft“, sagte Fläschner.