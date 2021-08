Saarbrücken : Das Saar-Jubiläum der unterschätzten Knolle

Saarbrücken Vor 325 Jahren soll sie von Frankfurt ins Saarland gekommen sein. Und sie ist geblieben. Dennoch könnte die Kartoffel mehr und mehr vom Saarländischen Speiseplänen verschwinden.

Der 19. August wird international als „Tag der Kartoffel“ gefeiert. An diesem Tag dreht sich also alles um die Kartoffel. Die Slowfood-Bewegung macht sich daher für die saarländischen Kartoffeln stark und ruft nun mit zahlreichen Partnern ein sagenhaftes Jubiläum in Erinnerung. Laut Karl Lohmeyer, bekannt durch seine Aufzeichnungen saarländischer Sagen, Geschichte und Kochrezepten soll ein Bauer im Jahre 1696, also vor 325 Jahren, eine Kartoffel aus Frankfurt mitgebracht und dem Bischmisheimer Pfarrer übergeben haben, und zwar mit der Idee, dass sich die Kartoffel nach und nach vermehre.