Saarbrücken : Der 1. FC Saarbrücken pflegt den Nachwuchs

Engagiert am Ball waren die jungen Talente der Jahrgänge 2008 und 2009. Foto: Andreas Schlichter

Saarbrücken Am Samstag war Tag der offenen Tür im Nachwuchsleistungszentrum. Junge Talente und ihre Begleiter kamen zum Reinschnuppern.

Die Sonne scheint, rund 50 Kinder tummeln sich auf dem FC-Sportfeld, auf dem benachbarten modernen Kunstrasen und im neuen Athletikraum. Fast doppelt so viele Eltern und Großeltern sind dabei, halten mit den Handykameras Erinnerungen fest.

„Es ist einfach eine gelungene Veranstaltung“, bilanziert Nico Weißmann, der Jugendleiter des 1. FC Saarbrücken, den ersten Tag der offenen Tür am neuen Nachwuchsleistungszentrum (NLZ) am vergangenen Samstag noch bevor er zu Ende ist: „Es geht uns vor allem darum, dass die Eltern sehen, wem sie hier ihre Kinder anvertrauen, die Örtlichkeiten und Inhalte unserer Arbeit kennenlernen.“

Seit 1. Januar 2019 gilt die Nachwuchsarbeit des FCS als „zertifiziertes Leistungszentrum“. „Man muss das als Projekt sehen, das sich immer weiterentwickelt“, sagt NLZ-Leiter Oliver Schäfer, „das betrifft die Spieler aber auch unsere Trainer. Wir helfen ihnen, damit sie ihre Arbeit noch besser machen können.“ Alle haben mindestens die Jugend-Elite-Lizenz, die meisten die A-Lizenz, Schäfer ist Fußball-Lehrer. Zum Team gehört aber auch eine medizinische Abteilung mit Arzt, Physiotherapeuten und drei Athletiktrainern. Am Samstag hat man Spieler der Jahrgänge 2007 bis 2010 gesichtet. „Gerade in den unteren Jahrgängen macht die Körperlichkeit eine Menge aus. Bei uns bekommen die Spieler die Chance, sich auch technisch und taktisch weiterzuentwickeln und alles zu einem harmonischen Ganzen zusammenzufügen“, erklärt U-14-Trainer Mathias Malter, der früher auch aktive Mannschaften betreut hat: „Heute will ich nur mit dem Nachwuchs arbeiten.“