Gericht untersagt Abriss der Saarbrücker Mauritiuskirche : Streit um die marode Saarbrücker Mauritiuskirche: Geht Denkmalschutz vor Seelsorge?

Saarbrücken Im Rechtsstreit um den Abriss ihrer maroden, aber denkmalgeschützten Mauritiuskirche in der Moltkestraße hat die katholische Gemeinde St. Jakob gegen das Landesdenkmalamt verloren. Der Bau soll stehen bleiben. Nun geht die Gemeinde in Berufung und fährt schweres Geschütz auf: Man treibe sie damit in den Ruin – und verwehre das Recht auf ungestörte Religionsausübung.

Wenn die Sonne durch die bunten, einzigartigen Fenster des saarländischen Künstlers Boris Kleint fällt, entsteht ein schummriges, mystisches Licht in der Mauritiuskirche. Auch in marodem Zustand ist der denkmalgeschützte Bau beeindruckend. „Aber eben nicht zu unterhalten, geschweige denn zu sanieren. Und somit auch nicht zu einem angemessenen Preis zu vermieten“, erklärt Pfarrer Clemens Grünebach bei einer Besichtigung. Als Leiter des Saarbrücker Dekanats (Pastoraler Raum) verwaltet er seit kurzem auch die katholische Alt-Saarbrücker Kirchengemeinde St. Jakob. Und muss nun deren desolate Finanzlage in Ordnung bringen.

An dieser seien auch die Kosten für St. Mauritius schuld – und die würden zukünftig weiter steigen. Und deshalb sei man froh gewesen, dass man 2017 mit dem Projektentwickler IFA einen Investor gefunden hatte, der die Kirche für 600 000 Euro kaufen, abreißen und deren Kleint-Fenster in den Neubau eines Seniorenheimes integrieren wollte. Voraussetzung für den Deal: Die Abriss-Genehmigung. Doch die versagte das Landesdenkmalamt – bis auf den freistehenden Kirchturm. Die Gemeinde klagte dagegen – ohne Erfolg.

Anwalt: „Ungestörte Religionsausübung“ steht über Denkmalschutz

Gegen das Ende 2021 gefällte Urteil hat sie nun Berufung eingelegt und fährt das Grundgesetz als schweres Geschütz auf: Der Unterhalt des Denkmals sei unzumutbar, weil ruinös. Die Gemeinde mit ihrem seelsorgerischen Auftrag wie einen privaten Eigentümer zu behandeln, sei nicht fair. Müsse man auf den Verkaufserlös verzichten, könne das Gemeindezentrum in der Keplerstraße nicht saniert werden, Seelsorge und Gemeindeleben seien in Gefahr. „Das Verwaltungsgericht hat (...) bei seiner Entscheidung gänzlich unberücksichtigt gelassen, dass die ungestörte Religionsausübung gemäß Art. 4 GG gewährleistet ist“, schreiben die Anwälte von St. Jakob in ihrem Antrag auf Berufung. Ihr Argument: Der Denkmalschutz sei dem Grundgesetz untergeordnet. Und weiter: „Da es zu dieser Thematik bislang keine Rechtsprechung gibt, hat die Rechtssache (...) grundsätzliche Bedeutung.“ Außerdem sei „trotz intensiver Bemühungen“ eine sinnvolle Nachnutzung der Kirche nicht möglich gewesen. Es will sie nämlich niemand mieten. Und: Sie wäre auch in besserem Zustand nicht zu einem Kosten deckenden Preis vermietbar.

Ja, das sei ein Präzedenzfall, betont Grünebach. Der Auswirkungen haben könnte auf viele andere Denkmäler, die ebenfalls vernachlässigt würden, weil deren Sanierung unverhältnismäßig viel Geld verschlingen würde, argumentiert der Pfarrer – und nennt ein bekanntes Beispiel: den Pingusson-Bau in Saarbrücken aus den 1950er Jahren (ehemalige französische Botschaft, dann Sitz des Bildungsministeriums), der ebenfalls zusehends verfällt, obwohl das Land zugesagt hatte, ihn zu sanieren.

Erwartete Sanierungs-Kosten in Millionenhöhe

„Allein für Versicherungen fallen für St. Mauritius jährlich 13 000 Euro an. Die Sanierung des Daches und der Dachrinnen würde über 100 000 Euro kosten, für die Sanierung der Dachumgänge entstünden laut Gutachten Kosten von rund 169 000 Euro“, zählt Pfarrer Clemens Grünebach auf. „Hinzu kämen weitere Arbeiten am Beton, der Heizung, Fußboden und Sanitäranlagen.“ Nur der Abriss des Turmes würde bereits 300 000 Euro kosten. Hinzu kämen Kosten für einen Zaun (rund 25 000 Euro), jährliche Gartenpflege (2000 Euro) und so weiter, wollte man den Bau „belassen“, wie es das Landesdenkmalamt fordert.

Seit 20 Jahren ist St. Mauritius profanisiert. Seit gut zehn Jahren ist der vor sich hin rottende Bau völlig ungenutzt. Sollte das Amt auf der Sanierung oder auch nur der Bestandssicherung des ungenutzten Gebäudes bestehen, würde dies der Gemeinde finanziell das Genick brechen, argumentiert St. Jakobs Verwaltungsrat.

Alternatives Nutzungskonzept gefordert

Warum gab das Verwaltungsgericht den Denkmalschützern recht? Erstens: Die Mauritiuskirche sei ein „Kulturdenkmal von weitreichender Bedeutung“ heißt es in dem Urteil. Und ein „Herauslösen und Verbauen (...) insbesondere der Fenster, würde den Denkmalwert in erheblicher Weise mildern.“ Zweitens: Die Gemeinde habe keine brauchbare Wirtschaftlichkeitsberechnung und kein „alternatives Nutzungskonzept“ vorgelegt. Drittens: Die Möglichkeiten staatliche oder private Zuschüsse zu beantragen, seien nicht ausgeschöpft. Dass die Kirche jetzt so sanierungsbedürftig sei, gehe auf die mangelnde Instandhaltung und Vernachlässigung des Baus durch die Kirchengemeinde zurück, stellt das Gericht fest.

Gericht erwartet „Impulse“ der Stadt Saarbrücken

Die Erhaltungspflicht sei zudem „zumutbar“, weil die Stadt Saarbrücken ein „Interesse bezüglich der Nachnutzung“ signalisiert habe. Das Gericht regt an, dass sich die Gemeinde mit dem (neuen) Baudezernenten in Verbindung setze – und erwartet „Impulse der neuen Behördenleitung“. Impulse, zumindest eine Projektidee, hatte es auch seitens der städtischen Gesellschaft für Innovation und Unternehmensförderung mbH (GIU) gegeben. Die Bauentwicklungsgesellschaft habe mehrere „Luxuswohnungen“ (Grünebach) auf den Kirchenbau draufsetzen wollen. „Denkmalkompatibel“, stellte das Gericht fest. In das Projekt selbst investieren wollte die GIU aber nicht, sondern nur einen Projektentwickler finden.

Idee der städtischen Baugesellschaft GIU: Wohnungen im Kirchenraum

„Die Firma GIU hat kein Konzept vorgestellt, das eine erfolgreiche Vermarktung der Immobilie unter Berücksichtigung des Denkmalschutzes erwarten ließ“, schreiben die Anwälte. Nach Ideen der GIU hätte das Erdgeschoss mit den Kirchenfenstern ungenutzt bleiben sollen. Deren Besonderheit: Sie lassen kaum Licht in den Kircheninnenraum. „Es gibt aber keine Mieter (...), die das ganze Jahr im Dunkeln leben wollen, ohne Tageslicht.“ Nach dem Konzept der GIU hätte eine Zwischendecke eingezogen werden müssen, „damit die Mieter dann in zehn oder 15 Meter Höhe in ihre Wohnung gelangen, die ausschließlich Dachluken haben.“

Ein völlig unrealistisches – und sozial unverträgliches Projekt, finden die Gemeindevertreter. Hingegen sei ein Seniorenheim wie es die IFA plane, sinnvoll und notwendig im sozialen Brennpunkt Moltkestraße. „Wir müssten rund 1,2 Millionen Euro in den kommenden 25 Jahren in den Bau investieren“, klagt Grünebach. „Das können wir nicht.“