Den Namen verwechselt

In die Berichterstattung über den Ruhbachtal-Umzug (SZ vom 14./15. August, Seite C 3) hatte sich ein Fehler eingeschlichen. René vom Herrenclub war nicht unter den von der SZ zitierten Gästen am Rande des Umzugs.