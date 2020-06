„Wehret den Anfängen“ : Wie Rheinland-Pfalz gegen die Asiatische Tigermücke kämpft

Ludwigshafen/Heidelberg Die Mücke wurde 2014 in Deutschland entdeckt. Der Blutsauger ist potenzieller Überträger von Krankheitserregern, etwa des Dengue- oder Zika-Virus.

Im Kampf gegen die Asiatische Tigermücke setzen die Jäger der Blutsauger in Rheinland-Pfalz jährlich Hunderttausende der kleinen Plagegeister selbst aus. Das klinge paradox, habe aber durchaus System, sagte Norbert Becker von der Gesellschaft zur Förderung der Stechmückenbekämpfung in Speyer. Es handele sich nämlich um Männchen, die mit Hilfe von Gammastrahlen sterilisiert wurden und damit Weibchen unfruchtbar machten. „Das sind unsere ,Helfer mit Flügeln’ – die gehen dahin, wohin wir nicht kommen“, sagte Becker. Die Mückenjäger arbeiten derzeit intensiv beiderseits des Rheins, in Rheinland-Pfalz und in Baden-Württemberg.