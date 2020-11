Feminismus- und Genderthemen : Den „FeminisTisch“ gibt es am 12. November online

Den „FeminisTisch“ gibt es am 12. November online

Saarbrücken Die FrauenGenderBibliothek Saar lädt an jedem zweiten Donnerstag im Monat von 18 bis 20 Uhr zum „FeminisTisch“ ein. Bei diesem regelmäßigen offenen Treffen geht es um Themen aus den Bereichen Feminismus und Gender.

Aufgrund der Corona-Lage ist der Treff am 12. November ins Internet verlegt. Nach Anmeldung per Mail an info@frauengenderbibliothek-saar.de erhalten Interessierte einen Einwahllink.