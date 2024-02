Demonstrationen in ganz Deutschland Wir müssen gegen Rechts auf die Straße gehen – auch wenn die Antifa mitläuft

Am vergangenen Freitag versammelten sich zahlreiche Menschen in Saarbrücken, um gemeinsam unter dem Motto #gegenjedenfaschismus ein Zeichen gegen rechts zu setzen. In einem Demonstrationszug zogen sie zum Schloss, wo am Abend ein Bürgerdialog der AfD Rheinland-Pfalz/Saarland stattfand.

Foto: BeckerBredel