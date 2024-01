Protest gegen Israel Demo-Redner nennt Israels Armee „Terrororganisation“

Palästinenser haben am Samstag wegen des Gaza-Krieges demonstriert. Ein Redner griff den Staat Israel bei der Eröffnungskundgebung scharf an. Über Lautsprecher sagte er, man müsse Scholz und Baerbock widersprechen, Israel habe kein Recht, sich zu verteidigen, und zeige ein „mörderisches Verhalten“. Die deutsche Außenministerin sei „eine professionelle Trampolinspringerin“, habe von Völkerrecht aber keine Ahnung. Die Israelische Armee (IDF) sei eine „Terrororganisation“, die die Bevölkerung in Gaza aushungere und an Seuchen sterben lasse. Im Vorfeld waren die Veranstalter kritisiert worden, weil sie am Holocaust-Gedenktag demonstrieren. Das wollte der Auftaktredner auf SZ-Nachfrage ausdrücklich nicht kommentieren.