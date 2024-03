Krieg in Nahost Aktionsbündnis plant Menschenkette als Zeichen der Solidarität mit Bevölkerung in Gaza

Mit einer „friedlichen Menschenkette“ will die Bürgerinitiative „Yallah Shalom“ am Sonntag, 23. März, ab 13.30 Uhr auf dem Sankt Johanner Markt/Obertorstraße in Saarbrücken gegen den Krieg in Gaza protestieren. Man wolle ein Zeichen der Solidarität mit dem palästinensischen Volk in dem umkämpften Gebiet setzen, dem durch die Abriegelung und die massiven Angriffe Israels infolge des Massakers vom 7. Oktober eine Hungersnot droht. Mehr als 30 000 Menschen sind bereits in Gaza ums Leben gekommen. Man wolle sich nicht „unter dem Deckmantel des Kampfes gegen Antisemitismus“ mundtot machen lassen, schreibt das Bündnis. Die geplante Menschenkette solle symbolisch für den humanistischen Zusammenhalt stehen. Man wolle „bewusst auf laute Parolen“ verzichten, aber „Raum für sachliche Informationen anbieten“, heißt es.