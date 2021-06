In der Dudweiler Landstraße : Demo für mehr und sichere Radwege in Saarbrücken

Die neuen Fahrradstreifen in der Dudweiler Landstraße sind nach Ansicht des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) nicht breit genug. Foto: ADFC Saar

Saarbrücken Beim Umbau der Dudweiler Landstraße sehen Kritiker viele vertane Chancen, insbesondere, was die Radwege angeht. Mit einer Demo am Freitag, 18. Juni, zur Freigabe der Straße mahnen sie Nachbesserungen zugunsten des Radverkehrs an.