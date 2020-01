Stachlige Aussichten : Dem Igel auf die Sprünge helfen

Ein Junger Igel, farblich gut getarnt im Laub. . Foto: picture-alliance / dpa/dpaweb/Ulrich Perrey

Regionalverband Was Gartenbesitzer tun können, um einem weiteren Rückgang der Igel-Population entgegen zu wirken.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Walter Faas

Harte Zeiten für Igel. Keine andere Tierart wird so häufig überfahren, sein Lebensraum wird zerschnitten, Gift und Beton in Gärten setzen ihm zu. Was tun? Das wollten wir von Experten wissen. „Aufgeräumte Landschaften vermeiden“, sagt Hans-Joachim Schmidt, Püttlinger Vorsitzender beim „Nabu Köllertal“. Auch Igel brauchen für ihren Winterschlaf zwischen November und März ein geschütztes Quartier, so Schmitt. Axel Hagedorn vom Nabu Fechingen geht ins Detail: „Gut ist ein naturnaher Garten mit heimischen Sträuchern. In einem Eckchen, etwa neben dem Kompost, lasse ich Laub, Reisig, Holz, Steine und Erde liegen. Für Vögel ist das ebenfalls gut.“

Zudem sollten Hobbygärtner weitestgehend auf den Einsatz von Gift im Garten verzichten, erklärt Hagedorn: „Ist doch klar: Wenn Igel Schnecken fressen, die am Giftkorn eingegangen sind, werden sie auch krank.“ Darüber hinaus könne man „offensichtlich kranke Kameraden hochpäppeln, etwa indem man ihnen Katzenfutter und reichlich Wasser zur Verfügung stellt.“

Info Wissenswertes auch in den Broschüren „Leitfaden Tiere in Not“ und „Finger weg von Wildtieren“ oder im „Flyer WTA Eppelnborn“ (über die Internetseiten des Umweltministeriums und der Tierschutzstiftung Saar. www.tierschutzstiftung.de www.pro-igel.de

Und wenn man einen schwer kranken Igel findet? Hagedorn, Schmidt oder auch der Urwaldförster Winfried Lappel aus Von der Heydt bringen solche Tiere in die Wildtier-Auffangstation Eppelborn (WTA).„Über die Hälfte der in der WTA aufgenommenen Tiere sind Igel“, schildert Sabine Schorr, Pressesprecherin im Umweltministerium in Saarbrücken. Im Jahr 2018 waren es 333 Igel gewesen, 2019 wurdn über 350 Igel behandelt.

Über die Hälfte der betreuten Igel kommen als Juingtiere in die WTA, so Schorr, „sei es, weil sie ohne Mutter aufgefunden wurden oder Verletzungen aufweisen.“ Die WTA-Experten behandeln abgemagerte oder dehydrierte Tiere mit Wärme, Infusionen, Medikamenten, immer mit dem Ziel, die Tiere so rasch wie möglich wieder auszuwildern.